Пушилин сообщил о смерти пациента, пострадавшего при обстреле больницы в Донецке

Один из пациентов, пострадавших при обстреле со стороны украинских военных больницы имени Калинина в Донецке, скончался. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"К сожалению, больной, получивший тяжёлые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы — при обстреле корпуса № 6 больницы имени Калинина, скончался", — написал он в телеграм-канале.