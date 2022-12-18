Пушилин сообщил о смерти пациента, пострадавшего при обстреле больницы в Донецке
Один из пациентов, пострадавших при обстреле со стороны украинских военных больницы имени Калинина в Донецке, скончался. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"К сожалению, больной, получивший тяжёлые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы — при обстреле корпуса № 6 больницы имени Калинина, скончался", — написал он в телеграм-канале.
Пушилин также принёс искренние соболезнования близким и родным погибшего. О пожаре в больнице имени Калинина после обстрела ВСУ ранее сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, в результате происшествия появлялась информация о множестве раненых.
t.me / pushilindenis