Месси не будет завершать карьеру в сборной Аргентины

Игрок сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не собирается завершать карьеру в национальной команде после победы на ЧМ-2022. Слова футболиста приводит портал TyC Sports.

"Я хотел завершить на этом свою карьеру, мне больше нечего просить. Кубок Америки, чемпионат мира — это пришло ко мне почти в конце [карьеры], но я люблю футбол, то, чем я занимаюсь. Мне нравится быть в сборной, я не собираюсь уходить из неё. Я хочу играть дальше в статусе чемпиона мира в аргентинской футболке", — сказал 35-летний спортсмен.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. В 172 матчах за национальную команду он забил 98 голов. Нынешний турнир стал особенным для футболиста, ведь Месси стал первым игроком, отличившимся на всех стадиях одного чемпионата мира. Кроме того, он побил рекорд немца Лотара Маттеуса по количеству матчей на мундиалях — 26 игр.