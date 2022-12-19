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18 декабря, 22:21

Макрон попросил Дешама остаться в сборной Франции, несмотря на поражение в финале ЧМ

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Дидье Дешама остаться на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение в финале чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

"Конечно, я попросил Дидье Дешама продолжить карьеру, я хочу, чтобы он продолжил. Я сказал, что ему нужно время, чтобы отойти от поражения", — приводит слова французского лидера RMC Sport.

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При этом сам Дешам после поражения от Аргентины туманно высказался о будущем. Наставник отметил, что пока не хочет говорить на эту тему.

"Когда в конце нет трофея, но ты был близок к его завоеванию, это больно. Потребуется время, чтобы переварить всё это. Даже если бы всё завершилось хорошо, я тоже не дал бы ответа. Мы встретимся с президентом федерации в начале года, как и планировалось. Сегодня вечером я не хочу говорить об этом", — подчеркнул главный тренер сборной Франции.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Помимо победы на чемпионате мира 2018 года и финала турнира в Катаре он привёл команду к серебряным медалям домашнего Евро-2016.

Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда оказалась сильнее и победила со счётом 4:2. Теперь Аргентина является трёхкратным чемпионом мира.

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ТАСС / DPA / Robert Michael

Иван Косицын

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