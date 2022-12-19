Пеле трогательно поздравил сборную Аргентины, вспомнив о Марадоне

Легендарный бразильский футболист Пеле, единственный в истории трёхкратный чемпион мира, поздравил сборную Аргентины с победой в финале ЧМ-2022. Он уверен, что аргентинская легенда Диего Марадона, умерший в 2020 году, сейчас улыбается.

"Поздравляю Аргентину! Конечно, Диего [Марадона] сейчас улыбается", — написал Пеле в соцсетях.

Также Пеле особо выделил нынешних лидеров Аргентины и Франции — Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. По словам легендарного футболиста, аргентинский нападающий заслужил выиграть мундиаль.

"Сегодня футбол, как всегда, продолжает увлекательно рассказывать свою историю. Месси выиграл первый чемпионат мира, чего и заслуживал. Мой дорогой друг Мбаппе забил четыре гола в финале. Каким подарком было наблюдать за этим зрелищем ради будущего нашего спорта", — добавил он.

Бразилец также отметил результат сборной Марокко, которая попала в четвёрку сильнейших команд мира. Он поздравил марокканцев с прекрасно проведённым турниром, добавив, что "приятно видеть, как Африка сияет".