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19 декабря, 01:07

Пеле трогательно поздравил сборную Аргентины, вспомнив о Марадоне

Пеле уверен, что Диего Марадона улыбается после победы сборной Аргентины на ЧМ в Катаре

Легендарный бразильский футболист Пеле, единственный в истории трёхкратный чемпион мира, поздравил сборную Аргентины с победой в финале ЧМ-2022. Он уверен, что аргентинская легенда Диего Марадона, умерший в 2020 году, сейчас улыбается.

"Поздравляю Аргентину! Конечно, Диего [Марадона] сейчас улыбается", — написал Пеле в соцсетях.

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Месси обошёл Марадону по числу трофеев со сборной Аргентины

Также Пеле особо выделил нынешних лидеров Аргентины и Франции — Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. По словам легендарного футболиста, аргентинский нападающий заслужил выиграть мундиаль.

"Сегодня футбол, как всегда, продолжает увлекательно рассказывать свою историю. Месси выиграл первый чемпионат мира, чего и заслуживал. Мой дорогой друг Мбаппе забил четыре гола в финале. Каким подарком было наблюдать за этим зрелищем ради будущего нашего спорта", добавил он.

Бразилец также отметил результат сборной Марокко, которая попала в четвёрку сильнейших команд мира. Он поздравил марокканцев с прекрасно проведённым турниром, добавив, что "приятно видеть, как Африка сияет".

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в финале мундиаля оформил хет-трик и реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти. Он стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022. А сборная Марокко дошла до полуфинала, где проиграла французам, а в матче за третье место уступила Хорватии.

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Обложка ©

Twitter / Pele

Иван Косицын

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