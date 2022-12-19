Пеле трогательно поздравил сборную Аргентины, вспомнив о Марадоне
Пеле уверен, что Диего Марадона улыбается после победы сборной Аргентины на ЧМ в Катаре
Легендарный бразильский футболист Пеле, единственный в истории трёхкратный чемпион мира, поздравил сборную Аргентины с победой в финале ЧМ-2022. Он уверен, что аргентинская легенда Диего Марадона, умерший в 2020 году, сейчас улыбается.
"Поздравляю Аргентину! Конечно, Диего [Марадона] сейчас улыбается", — написал Пеле в соцсетях.
Также Пеле особо выделил нынешних лидеров Аргентины и Франции — Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. По словам легендарного футболиста, аргентинский нападающий заслужил выиграть мундиаль.
"Сегодня футбол, как всегда, продолжает увлекательно рассказывать свою историю. Месси выиграл первый чемпионат мира, чего и заслуживал. Мой дорогой друг Мбаппе забил четыре гола в финале. Каким подарком было наблюдать за этим зрелищем ради будущего нашего спорта", — добавил он.
Бразилец также отметил результат сборной Марокко, которая попала в четвёрку сильнейших команд мира. Он поздравил марокканцев с прекрасно проведённым турниром, добавив, что "приятно видеть, как Африка сияет".
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в финале мундиаля оформил хет-трик и реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти. Он стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022. А сборная Марокко дошла до полуфинала, где проиграла французам, а в матче за третье место уступила Хорватии.
Twitter / Pele