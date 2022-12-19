В США заявили о наличии оснований для уголовной ответственности Трампа

Конгрессмен Адам Шифф, который в составе специальной комиссии Палаты представителей Конгресса США расследует штурм Капитолия в январе прошлого года, заявил, что видит достаточно оснований для предъявления уголовного обвинения бывшему американскому президенту Дональду Трампу.

"Смотря на это как бывший прокурор, я думаю, что налицо достаточно оснований для предъявления обвинений президенту. Доказательства мне кажутся вполне очевидными", — сказал Шифф в интервью CNN.

Как утверждает конгрессмен, экс-глава Белого дома нарушил закон, когда пытался вмешаться в дела Конгресса, утверждавшего победу его конкурента Джо Байдена на президентских выборах, требовал от официальных лиц найти "несуществующие" голоса в свою поддержку и натравил на Капитолий "жаждущую крови толпу". По мнению Шиффа, возглавляющего Постоянный комитет Палаты представителей по разведке, "если это не преступление, то ничто не преступление". Телеканал уточнил, что комитет будет рекомендовать предъявить Трампу обвинения в мятеже, препятствовании официальным процедурам и заговоре с целью обмана правительства.