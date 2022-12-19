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18 декабря, 23:53

Пожар начался в ресторане наверху 22-этажной жилой высотки в Батуми

В грузинском городе Батуми загорелся ресторан наверху 22-этажного жилого комплекса VOX. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Пожар в многоэтажном доме в Батуми. Видео © Twitter / NeEzenNeEzilen, kalashnikovisme, TigerKindheart

Согласно предварительным данным, в заведении шёл ремонт. Из-за высоты ресторана его сложно потушить, на месте работают экстренные службы. Жильцов дома эвакуировали. По данным местных СМИ, пострадавших из-за пожара нет, так как в самом заведении не было людей.

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Ранее сообщалось, что в городе Балаково Саратовской области сотрудники МЧС спасли девочку-подростка и котёнка из горящей квартиры. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На ликвидацию огня выезжали три пожарных расчёта.

Обложка ©

Twitter / NeEzenNeEzilen

Иван Косицын

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