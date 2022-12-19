Пожар начался в ресторане наверху 22-этажной жилой высотки в Батуми

В грузинском городе Батуми загорелся ресторан наверху 22-этажного жилого комплекса VOX. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Пожар в многоэтажном доме в Батуми. Видео © Twitter / NeEzenNeEzilen, kalashnikovisme, TigerKindheart

Согласно предварительным данным, в заведении шёл ремонт. Из-за высоты ресторана его сложно потушить, на месте работают экстренные службы. Жильцов дома эвакуировали. По данным местных СМИ, пострадавших из-за пожара нет, так как в самом заведении не было людей.