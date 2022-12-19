Солист группы "На-на" Политов подтвердил, что его дочь в реанимации в тяжёлом состоянии
Музыкант Владимир Политов и его дочь Алёна. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politmda
Солист группы "На-на" Владимир Политов рассказал о состоянии госпитализированной дочери. По его словам, которые приводит Пятый канал, 22-летняя Алёна находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
"В тяжёлом состоянии. Никакой информации нет, кроме той, которая есть. Мне будет известно после двенадцати завтра (19 декабря. — Прим. Лайфа), когда меня пустят к ней", — сказал певец.
Как сообщалось ранее, 22-летняя Алёна Политова попала в реанимацию московской больницы. Девушка находится в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ. Её госпитализировали из квартиры в центре Москвы. Лайф также писал, что причиной госпитализации могло стать сильное отравление. Алёна выросла в Германии, но несколько лет назад перебралась к отцу в Москву.