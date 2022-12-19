Чемпионат мира в Катаре с 172 голами стал самым результативным в истории
Прошедший в Катаре чемпионат мира по футболу стал самым результативным в истории. По данным статистического портала Opta, на ЧМ-2022 было забито 172 мяча.
Ранее лучшим результатом был 171 мяч на турнирах в 1998 и 2014 годах.
Самым результативным матчем прошедшего ЧМ стала игра сборных Англии и Ирана на групповом этапе, завершившаяся со счётом 6:2.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард французской сборной Килиан Мбаппе.
Twitter / FIFA World Cup