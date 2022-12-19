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18 декабря, 22:48

Yonhap: В КНДР заявили об испытании, связанном с разработкой спутника-шпиона

Северная Корея 18 декабря провела испытание, связанное с разработкой разведывательного спутника. Об этом сообщает агентство Yonhap. Испытание, в ходе которого был осуществлён запуск тестового аппарата, проходило на северокорейском ракетном полигоне Сохэ.

"Северная Корея заявила, что в воскресенье провела на ракетном стартовом комплексе Сохэ важное испытание, связанное с разработкой разведывательного спутника", — отмечает южнокорейское агентство.

Пхеньян намерен завершить разработку первого военного спутника-шпиона к апрелю следующего года, добавили в издании.

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ТАСС / EPA / KIM HEE-CHUL

Иван Косицын

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