Yonhap: В КНДР заявили об испытании, связанном с разработкой спутника-шпиона

Северная Корея 18 декабря провела испытание, связанное с разработкой разведывательного спутника. Об этом сообщает агентство Yonhap. Испытание, в ходе которого был осуществлён запуск тестового аппарата, проходило на северокорейском ракетном полигоне Сохэ.

"Северная Корея заявила, что в воскресенье провела на ракетном стартовом комплексе Сохэ важное испытание, связанное с разработкой разведывательного спутника", — отмечает южнокорейское агентство.

Пхеньян намерен завершить разработку первого военного спутника-шпиона к апрелю следующего года, добавили в издании.