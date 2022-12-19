Мать, бабушка и трое детей отравились угарным газом под Саратовом

В Ершовском районе Саратовской области двое взрослых и трое детей госпитализированы с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Олег Костин.

"В 21:50 (20:50 мск) в Ершовском районе, посёлок Тулайково, улица Центральная, [произошло] ингаляционное отравление неизвестным веществом, выяснено впоследствии — угарный газ. Пострадало пять человек, из них трое детей. Все доставлены в Ершовскую РБ в состоянии средней степени тяжести, оставлены под наблюдение на кислородной поддержке", — написал он в телеграм-канале.

Как уточнил Костин, пострадали девочки семи и 16 лет, мальчик девяти лет, а также две женщины 40 и 68 лет. По данным пресс-службы регионального управления СК, трое детей попали в больницу вместе со своими матерью и бабушкой. Сотрудники ведомства уже проводят доследственную проверку, выясняются все обстоятельства и причины инцидента.