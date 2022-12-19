У россиян почти не осталось возможности оформить визу в Норвегию, пишут СМИ

Норвегия почти перестала выдавать визы россиянам. Гражданам РФ не разрешают въезд в страну даже в том случае, если их приглашают норвежские организации, пишет портал The Barents Observer. В частности, с отказами в получении виз столкнулось арт-пространство Terminal B в Киркенесе, которое расположено "в 15 минутах езды до российской границы".

"Формально нет информации, что Норвегия перестала давать визы россиянам. Однако, когда мы подаём документы, в том числе с приглашениями, следует отказ", — заявила сотрудница арт-пространства.

Она также добавила, что сейчас почти невозможно записаться на подачу документов, однако, если это удаётся сделать, человек всё равно получает отказ. Как утверждает портал, в сентябре в страну также не смогли попасть участники российско-норвежского проекта помощи онкопациентам. Власти Норвегии сослались на то, что у просителей "недостаточно связей для возвращения" на родину.

Проблемы с получением визы возникли и у тех граждан РФ, которые сотрудничают с западными правозащитными организациями. Об отказе, в частности, заявили в Норвежском Хельсинкском комитете. Директор отдела по Европе и Центральной Азии Инна Сангаджиева рассказала о проблемах, которые возникли в сентябре и октябре этого года. По её словам, отказы были сформулированы так, "будто это частные лица, которые пытаются уехать".

"Коллеги, которые работают со странами Африки и Латинской Америки, говорят, что эта стандартная мотивировка: власти боятся, что приезжий из неблагополучной страны останется", — уточнила Сангаджиева.

При этом в Иммиграционном директорате (UDI) заявили, что запрета на оформление виз россиянам нет, но соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ было расторгнуто. Как правило, "заявки на визы от туристов и на визиты друзей будут отклонены", подчеркнули в UDI.