Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле посёлка Красная Яруга

Два человека пострадали в результате обстрела посёлка Красная Яруга Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Уточнённая информация по обстрелу в Красной Яруге. Есть пострадавшие. Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение", — написал он в телеграм-канале.

В свою очередь, мужчина получил контузию, ему оказали медпомощь, но от госпитализации он отказался. По словам Гладкова, в результате обстрела выявлены повреждения остекления в трёх четырёхэтажных многоквартирных домах. Восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, объектах теплоснабжения и линии электропередачи начнутся в светлое время суток, добавил губернатор.