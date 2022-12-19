Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле посёлка Красная Яруга
Два человека пострадали в результате обстрела посёлка Красная Яруга Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Уточнённая информация по обстрелу в Красной Яруге. Есть пострадавшие. Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение", — написал он в телеграм-канале.
В свою очередь, мужчина получил контузию, ему оказали медпомощь, но от госпитализации он отказался. По словам Гладкова, в результате обстрела выявлены повреждения остекления в трёх четырёхэтажных многоквартирных домах. Восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, объектах теплоснабжения и линии электропередачи начнутся в светлое время суток, добавил губернатор.
Ранее глава Брянской области заявил об обстреле города Клинцы со стороны ВСУ. По его словам, в результате работы систем ПВО ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны.
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