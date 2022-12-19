Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 декабря, 22:32

Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле посёлка Красная Яруга

Два человека пострадали в результате обстрела посёлка Красная Яруга Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Уточнённая информация по обстрелу в Красной Яруге. Есть пострадавшие. Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение", — написал он в телеграм-канале.

В свою очередь, мужчина получил контузию, ему оказали медпомощь, но от госпитализации он отказался. По словам Гладкова, в результате обстрела выявлены повреждения остекления в трёх четырёхэтажных многоквартирных домах. Восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, объектах теплоснабжения и линии электропередачи начнутся в светлое время суток, добавил губернатор.

Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до восьми

Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до восьми

Ранее глава Брянской области заявил об обстреле города Клинцы со стороны ВСУ. По его словам, в результате работы систем ПВО ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны.

Обложка ©

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров