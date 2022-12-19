Маск позволил пользователям решить, должен ли он покинуть пост главы Twitter

Американский предприниматель Илон Маск, недавно ставший владельцем соцсети Twitter, устроил опрос на своей странице, в котором предложил пользователям решить, стоит ли ему оставаться во главе компании.

"Должен ли я оставить пост главы Twitter? Я буду руководствоваться результатами этого голосования", — написал миллиардер.

Маск запустил опрос, должен ли он оставить пост главы компании Twitter. Фото © Twitter / elonmusk

В опросе, который будет длиться 12 часов, уже поучаствовало более двух миллионов человек. К настоящему моменту лидирует вариант "да" (56,2%). За "нет" голос отдали 43,8% пользователей. Позднее Маск добавил: "Как говорится, бойтесь своих желаний, а то они могут сбыться".