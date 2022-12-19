Евросоюзу предложили снизить потолок цен на газ, пишут СМИ

Страны Евросоюза рассмотрят снижение предлагаемого потолка цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документ, который разослала государствам председательствующая в Совете ЕС Чехия.

Согласно данным агентства, механизм корректировки газового рынка запускается, если цены контрактов на месяц или на год вперёд по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышают 188 евро за МВт.ч в течение трёх дней. При этом цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за СПГ.

Министры энергетики стран – участниц ЕС рассмотрят это предложение на встрече в Брюсселе 19 декабря.