Катар пригрозил ЕС газовыми проблемами из-за дела о коррупции в ЕП, пишут СМИ
AFP: Катар предупредил о негативном влиянии дела о коррупции в ЕП на диалог по газу
Власти Катара заявили, что возможная приостановка доступа Дохи на территорию комплекса Европарламента до конца разбирательства по коррупционному скандалу может негативно повлиять на отношения с ЕС и иметь последствия для мировой энергетической безопасности. Об этом сказано в материале Agence France-Presse (AFP), ссылающегося на неназванного катарского дипломата.
"Подобная дискриминационная мера, ограничивающая диалог и сотрудничество в отношении Катара до завершения разбирательства, негативно повлияет на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности, равно как и на текущие дискуссии по поводу глобального энергетического дефицита и безопасности", — сказал дипломат.
В Дохе напомнили, что являются важным поставщиком СПГ в Бельгию, где проводится расследование.
Напомним, ранее в Бельгии задержали снятую с должности замглавы Европарламента Еву Кайли и ещё трёх человек по делу о коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу в Катаре. В их домах прошли обыски, в частности, у Кайли были обнаружены пакеты с деньгами.
Twitter / Road to 2022