Тренер Аргентины оставит место для Месси в сборной на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони готов оставить место для Лионеля Месси в национальной команде на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

"На данный момент, я думаю, мы можем оставить для него место в сборной на следующем чемпионате мира. Какое это имеет значение? Можно сохранить для него 10-й номер, если он захочет продолжать. Я думаю, он заслужил право выбирать, что делать со своей футбольной карьерой и со сборной Аргентины", — сказал Скалони, слова которого приводит TyC Sports.