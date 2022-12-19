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19 декабря, 04:54

Тренер Аргентины оставит место для Месси в сборной на ЧМ-2026

Тренер сборной Аргентины Скалони предложил сохранить для Месси 10-й номер на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони готов оставить место для Лионеля Месси в национальной команде на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

"На данный момент, я думаю, мы можем оставить для него место в сборной на следующем чемпионате мира. Какое это имеет значение? Можно сохранить для него 10-й номер, если он захочет продолжать. Я думаю, он заслужил право выбирать, что делать со своей футбольной карьерой и со сборной Аргентины", — сказал Скалони, слова которого приводит TyC Sports.

Месси не будет завершать карьеру в сборной Аргентины

Месси не будет завершать карьеру в сборной Аргентины

При этом наставник аргентинцев добавил, что у 35-летнего Месси в сборной нет особых привилегий, но заметил, что ему всегда было приятно тренировать этого футболиста.

Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.

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Twitter / Selección Argentina

Артур Лапсаков

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