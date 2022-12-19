Российский вратарь повторил в НХЛ рекорд 90-летней давности

Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги 90-летней давности. Команда с россиянином в воротах набирает очки в десяти выездных играх подряд, сообщает пресс-служба лиги.

С 13 октября Шестёркин проиграл лишь один матч, и то в овертайме. Повторить достижение он смог в игре с "Чикаго" (7:1), отразив 29 бросков. Эта серия стала второй по длительности в истории хоккейного клуба.

Подобное достижение принадлежит Джону Россу Ричу в сезоне 1931/32. Рекордсменом является Дэйв Керр, который в сезоне 1939/40 одерживал победы с клубом на протяжении одиннадцати гостевых игр.