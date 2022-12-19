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19 декабря, 04:41

Российский вратарь повторил в НХЛ рекорд 90-летней давности

Голкипер "Рейнджерс" Шестёркин повторил рекорд НХЛ 90-летней давности

Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги 90-летней давности. Команда с россиянином в воротах набирает очки в десяти выездных играх подряд, сообщает пресс-служба лиги.

С 13 октября Шестёркин проиграл лишь один матч, и то в овертайме. Повторить достижение он смог в игре с "Чикаго" (7:1), отразив 29 бросков. Эта серия стала второй по длительности в истории хоккейного клуба.

Панарин стал третьим россиянином, преодолевшим отметку в 40 очков в сезоне НХЛ

Панарин стал третьим россиянином, преодолевшим отметку в 40 очков в сезоне НХЛ

Подобное достижение принадлежит Джону Россу Ричу в сезоне 1931/32. Рекордсменом является Дэйв Керр, который в сезоне 1939/40 одерживал победы с клубом на протяжении одиннадцати гостевых игр.

Ранее Лайф рассказывал, что форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов установил очередное клубное достижение, быстрее всех набрав в НХЛ 200 очков. 25-летнему россиянину понадобилось для этого 167 матчей, что сразу на 72 игры быстрее предыдущего рекордсмена.

Обложка ©

Twitter / New York Rangers

Артур Лапсаков

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