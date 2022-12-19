Twitter запустил опрос о необходимости запрета на продвижение других соцсетей

Компания Twitter, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, опубликовала опрос для пользователей о необходимости полного запрета на продвижение на своей площадке других социальных сетей.

Вопрос звучит так: необходима ли "политика, запрещающая создание или использование существующих учётных записей с основной целью рекламы других платформ социальных сетей". Против такого решения на данный момент высказались более 80% пользователей.

Ранее американский предприниматель Илон Маск, недавно ставший владельцем соцсети Twitter, устроил опрос на своей странице, в котором предложил пользователям решить, стоит ли ему оставаться во главе компании. В опросе, который будет длиться 12 часов, уже поучаствовало более двух миллионов человек. К настоящему моменту лидирует вариант "да" (56,2%). Против высказались 43,8% пользователей.