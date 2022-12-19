В МИД РФ рассказали о последствиях инициативы ЕС по ценовому потолку на газ

Намерение стран Евросоюза рассмотреть снижение предлагаемого потолка цен на газ противоречит законам рынков и приведёт к их деградации. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Юрий Сентюрин.

"Могут быть разные безумные идеи на этот счёт, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, всё это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права", — указал дипломат.

Сентюрин убеждён, что такие инициативы "дестабилизируют рынки", а также повышают уровень неопределённости. Он подчеркнул, что данные "политические решения" значительно влияют на экономику.