В МИД РФ рассказали о последствиях инициативы ЕС по ценовому потолку на газ
МИД России: Инициатива ЕС по ценовому потолку на газ приведёт к деградации рынков
Намерение стран Евросоюза рассмотреть снижение предлагаемого потолка цен на газ противоречит законам рынков и приведёт к их деградации. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Юрий Сентюрин.
"Могут быть разные безумные идеи на этот счёт, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, всё это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права", — указал дипломат.
Сентюрин убеждён, что такие инициативы "дестабилизируют рынки", а также повышают уровень неопределённости. Он подчеркнул, что данные "политические решения" значительно влияют на экономику.
Ранее стало известно, что Евросоюзу предложили снизить потолок цен на газ. По данным Bloomberg, страны ЕС рассмотрят уменьшение стоимости голубого топлива с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч. Согласно информации агентства, механизм корректировки газового рынка запускается, если цены контрактов на месяц или на год вперёд по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышают 188 евро за МВт.ч в течение трёх дней.
Лайф также писал, что 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель. После этого цены на сырьё стали падать, а у берегов Турции образовалась пробка из танкеров. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что рестрикция не принесёт России ощутимого ущерба. В Кремле анонсировали скорый ответ на данные ограничения.
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