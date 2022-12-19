Режим ограничения полётов на юге и в центре РФ продлён до 27 декабря

Авиавласти продлили режим ограничения для 11 аэропортов юга и центра России. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.

"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортах продлён до 3:45 (по московскому времени) 27 декабря 2022 года", — сказано в сообщении.