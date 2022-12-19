Режим ограничения полётов на юге и в центре РФ продлён до 27 декабря
Авиавласти продлили режим ограничения для 11 аэропортов юга и центра России. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.
"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортах продлён до 3:45 (по московскому времени) 27 декабря 2022 года", — сказано в сообщении.
Режим по-прежнему распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все остальные авиагавани страны работают в штатном режиме.
Ранее Лайф писал, что Росавиация вновь рекомендовала авиакомпании iFly пересадить пассажиров в Египет на рейсы других российских компаний, а также начать проработку вопроса вывоза туристов из страны. Рейсы авиакомпании из Внуково в Египет были отменены 15 декабря из-за ограничения полётов в воздушном пространстве Иордании. iFly пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией, однако в Росавиации увидели существенные недочёты в таком предложении перевозчика. В итоге авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря.
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