Дочь солиста группы "На-на" попала в реанимацию из-за антидепрессантов
Mash: Дочь солиста группы "На-на" Владимира Политова отравилась антидепрессантами
Алёна Политова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politmda
Дочь солиста группы "На-на" Владимира Политова Алёна попала в реанимацию столичной больницы из-за отравления назначенными ей антидепрессантами. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, препараты были назначены 22-летней Алёне этим летом для помощи с периодическими перепадами настроения. Вчера девушка позвонила супругу и попросила его скорее приехать домой. По прибытии в квартиру он увидел жену, которая на тот момент уже приняла 20 таблеток, но была в сознании. Мужчина хотел помочь ей собственными силами, но безуспешно. Затем он вызвал скорую, после чего Политову госпитализировали.
Как сообщалось ранее, 22-летняя Алёна Политова попала в реанимацию московской больницы. Девушка находится в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ. Её госпитализировали из квартиры в центре Москвы. Лайф также писал, что причиной госпитализации могло стать сильное отравление. Алёна выросла в Германии, но несколько лет назад перебралась к отцу в Москву.