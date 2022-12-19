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19 декабря, 07:03
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Дочь солиста группы "На-на" попала в реанимацию из-за антидепрессантов

Mash: Дочь солиста группы "На-на" Владимира Политова отравилась антидепрессантами

<p>Алёна Политова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politmda</p>

Алёна Политова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / politmda

Дочь солиста группы "На-на" Владимира Политова Алёна попала в реанимацию столичной больницы из-за отравления назначенными ей антидепрессантами. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, препараты были назначены 22-летней Алёне этим летом для помощи с периодическими перепадами настроения. Вчера девушка позвонила супругу и попросила его скорее приехать домой. По прибытии в квартиру он увидел жену, которая на тот момент уже приняла 20 таблеток, но была в сознании. Мужчина хотел помочь ей собственными силами, но безуспешно. Затем он вызвал скорую, после чего Политову госпитализировали.

Солист группы "На-на" Политов подтвердил, что его дочь в реанимации в тяжёлом состоянии

Солист группы "На-на" Политов подтвердил, что его дочь в реанимации в тяжёлом состоянии

Как сообщалось ранее, 22-летняя Алёна Политова попала в реанимацию московской больницы. Девушка находится в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ. Её госпитализировали из квартиры в центре Москвы. Лайф также писал, что причиной госпитализации могло стать сильное отравление. Алёна выросла в Германии, но несколько лет назад перебралась к отцу в Москву.

Оксана Попова

Комментарий

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Тамара Хомутовасегодня в 08:07

Очередная наркоманка, видимо гены от папаши передались.

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