Дочь солиста группы "На-на" попала в реанимацию из-за антидепрессантов

По его данным, препараты были назначены 22-летней Алёне этим летом для помощи с периодическими перепадами настроения. Вчера девушка позвонила супругу и попросила его скорее приехать домой. По прибытии в квартиру он увидел жену, которая на тот момент уже приняла 20 таблеток, но была в сознании. Мужчина хотел помочь ей собственными силами, но безуспешно. Затем он вызвал скорую, после чего Политову госпитализировали.