Бывший глава Совмина СССР предложил воссоздать союз по примеру ЕС

Советский Союз можно было бы воссоздать по принципу Евросоюза, заявил бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков.

По его словам, несмотря на то что воссоздать Советский Союз в первоначальном виде невозможно, можно попытаться представить нечто близкое к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы.

"По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Рыжков выразил мнение, что не видит смысла в том, чтобы копировать СССР по подобию 1922 года, потому что наше государство развивается, идёт вперёд и таким, как раньше, уже не будет.

"Государство — это живой организм, оно развивается, оно стареет, оно болеет, периодически им надо заниматься. <...> Не должно стоять всё на месте, должно двигаться", — подчеркнул советский министр.