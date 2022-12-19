Бывший глава Совмина СССР предложил воссоздать союз по примеру ЕС
Бывший глава Совета Министров Рыжков заявил, что СССР можно воссоздать по примеру ЕС
Советский Союз можно было бы воссоздать по принципу Евросоюза, заявил бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков.
По его словам, несмотря на то что воссоздать Советский Союз в первоначальном виде невозможно, можно попытаться представить нечто близкое к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы.
"По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях", — приводит его слова РИА "Новости".
При этом Рыжков выразил мнение, что не видит смысла в том, чтобы копировать СССР по подобию 1922 года, потому что наше государство развивается, идёт вперёд и таким, как раньше, уже не будет.
"Государство — это живой организм, оно развивается, оно стареет, оно болеет, периодически им надо заниматься. <...> Не должно стоять всё на месте, должно двигаться", — подчеркнул советский министр.
Напомним, 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. При этом в Кремле не будут праздновать это событие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что Москва считает эти времена важной и неотъемлемой частью российской истории.
ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов