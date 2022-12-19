Российская видеоигровая индустрия может получить до $50 млрд на развитие
"Коммерсант": Правительство обсуждает меры поддержки российской видеоигровой индустрии
Правительство страны намерено до 2030 года разработать меры поддержки отечественной видеоигровой индустрии. По данным газеты "Коммерсант", тема обсуждалась на днях в ходе совещания в аппарате замглавы Минцифры Максима Паршина.
Издание указывает, что кабмин планирует создать собственного подконтрольного разработчика. Согласно данным, на эти цели власти готовы выделить 50 миллиардов долларов. Также речь идёт об увеличении количества студий и создании российского рейтингового агентства.
По данным газеты, уже к 2030 году планируется выпустить около 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 миллиарда рублей на каждую из них. Кроме того, в течение этого же времени может быть запущено 40 менее дорогих проектов, чтобы они составили конкуренцию известным мировым тайтлам и стали "инструментом мягкой силы" за границей. Вместе с этим некоторые эксперты сомневаются в успешной реализации данной инициативы ввиду нехватки профильных специалистов.
Ранее сообщалось, что в России появится система возрастной маркировки ПК-игр, схожая с европейской PEGI. Минэкономики уже подготовило соответствующие изменения в федеральный проект, они будут направлены на "предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации".
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