Российская видеоигровая индустрия может получить до $50 млрд на развитие

По данным газеты, уже к 2030 году планируется выпустить около 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 миллиарда рублей на каждую из них. Кроме того, в течение этого же времени может быть запущено 40 менее дорогих проектов, чтобы они составили конкуренцию известным мировым тайтлам и стали "инструментом мягкой силы" за границей. Вместе с этим некоторые эксперты сомневаются в успешной реализации данной инициативы ввиду нехватки профильных специалистов.