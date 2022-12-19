Высота сугробов в Москве побила рекорд 81-летней давности и достигла к сегодняшнему утру 34 сантиметров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве повторён рекорд высоты снега 1941 года. Она составила 34 сантиметра на утро понедельника", — рассказал он в беседе с ТАСС.