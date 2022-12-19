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19 декабря, 07:12

Высота сугробов в Москве побила рекорд 81-летней давности

Глава Гидрометцентра Вильфанд: Высота сугробов в Москве побила рекорд 1941 года

Высота сугробов в Москве побила рекорд 81-летней давности и достигла к сегодняшнему утру 34 сантиметров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве повторён рекорд высоты снега 1941 года. Она составила 34 сантиметра на утро понедельника", — рассказал он в беседе с ТАСС.

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Накануне сообщалось, что Москву и область вновь накрыл сильнейший снегопад. Лайф публиковал видео последствий снежного коллапса. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за минувшие сутки в Москве выпало 30%, а в Подмосковье — 50% месячной нормы осадков. По его словам, "февральские сугробы" в столице побили рекорд 1989 года.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми

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