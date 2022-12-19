Вертолёт совершил жёсткую посадку и столкнулся со строительным вагончиком в Магаданской области
Вертолёт Ми-8 с тремя членами экипажа на борту совершил жёсткую посадку и столкнулся со строительным вагончиком в Магаданской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".
"19 декабря 2022 года в 11:30 по местному времени воздушное судно Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, следовавшее по маршруту Магадан-13 – посёлок Тахтоямск, совершило аварийную посадку в районе посёлка Тахтоямска Магаданской области. Во время совершения посадки вертолёт столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся", — рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
В результате пострадал один из членов экипажа, воздушное судно также получило повреждения.
А 16 декабря совсем новый Ми-8 потерпел крушение в Улан-Удэ. Трагедия произошла на аэродроме Байкал, который используется для дозаправки воздушных судов. Лайф публиковал видео с места происшествия. В результате ЧП три члена экипажа погибли. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей.
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