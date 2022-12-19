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19 декабря, 07:31

Вертолёт совершил жёсткую посадку и столкнулся со строительным вагончиком в Магаданской области

Вертолёт Ми-8 с тремя членами экипажа на борту совершил жёсткую посадку и столкнулся со строительным вагончиком в Магаданской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".

"19 декабря 2022 года в 11:30 по местному времени воздушное судно Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, следовавшее по маршруту Магадан-13 – посёлок Тахтоямск, совершило аварийную посадку в районе посёлка Тахтоямска Магаданской области. Во время совершения посадки вертолёт столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся", рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

В результате пострадал один из членов экипажа, воздушное судно также получило повреждения.

Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России

Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России

Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России

Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России

Лайф публикует список погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Улан-Удэ

Лайф публикует список погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Улан-Удэ

А 16 декабря совсем новый Ми-8 потерпел крушение в Улан-Удэ. Трагедия произошла на аэродроме Байкал, который используется для дозаправки воздушных судов. Лайф публиковал видео с места происшествия. В результате ЧП три члена экипажа погибли. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей.

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Официальный телеграм-канал Восточного межрегионального СУТ СК России

Александра Вишнякова

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