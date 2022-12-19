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Регион
Опубликовано 19 декабря 2022, 10:43

В России введут ответственность за принудительный сбор и утечку данных биометрии

В Госдуме предложили ввести ответственность за принудительный сбор и утечку данных биометрии

В России введут наказание за утечку биометрических данных, а также их принудительный сбор. Информация об этом опубликована на сайте Государственной думы.

В пресс-службе органа сообщили, что вызвавший большой резонанс законопроект о биометрии был существенно изменён. В частности, из него были исключены неоднозначные толкования и спорные моменты. Указано, что в текущей редакции проекта о биометрических данных предлагается запретить хранение геномной информации и ограничить перечень биометрии, оставив только лицо и голос.

Также вводится запрет на использование биометрии детей без согласия родителей, а применение данных допускается только в базах, находящихся в России. Указано, что в дальнейшем парламентарии обсудят вопрос о введении уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных. Во втором чтении законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Думы 20 декабря.

Госдума подготовила поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии
Госдума подготовила поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии

Ранее Русская православная церковь призвала оставить за россиянами безусловное право на отказ от биометрической идентификации, а также настаивает на запрете сбора биометрии детей. Кроме того, ради сохранения мира и согласия в обществе там заявили, что следует исключить любые материальные преференции для тех, кто использует эту систему.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова
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