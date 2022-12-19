В России введут ответственность за принудительный сбор и утечку данных биометрии

В России введут наказание за утечку биометрических данных, а также их принудительный сбор. Информация об этом опубликована на сайте Государственной думы.

В пресс-службе органа сообщили, что вызвавший большой резонанс законопроект о биометрии был существенно изменён. В частности, из него были исключены неоднозначные толкования и спорные моменты. Указано, что в текущей редакции проекта о биометрических данных предлагается запретить хранение геномной информации и ограничить перечень биометрии, оставив только лицо и голос.

Также вводится запрет на использование биометрии детей без согласия родителей, а применение данных допускается только в базах, находящихся в России. Указано, что в дальнейшем парламентарии обсудят вопрос о введении уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных. Во втором чтении законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Думы 20 декабря.