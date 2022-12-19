В России предложили сократить некоторым людям рабочий день в зимний период

В Госдуме высказались за сокращение рабочего дня зимой для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Соответствующее предложение депутат Султан Хамзаев отправил главе Минтруда Антону Котякову, с копией документа ознакомился RT.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности снижения трудовой нагрузки — введения сокращённых на один час рабочих дней в зимний сезон для граждан, которые имеют медицинское заключение о наличии сердечно-сосудистых заболеваний", — указано в тексте.

По словам Хамзаева, исследования доказывают прямую связь между холодной зимней погодой и ухудшением состояния здоровья граждан, страдающих сердечными патологиями. Именно в этот период фиксируется большое количество инфарктов и обращений к врачам из-за обострения таких заболеваний, пояснил парламентарий.