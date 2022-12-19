В Афганистане талибы устроили публичную порку 30 наркоторговцам, изменникам и ворам

Представители движения "Талибан"* публично высекли плетьми 30 человек, в том числе женщин, в двух афганских провинциях. Об этом в понедельник сообщило РИА "Новости" со ссылкой на местные власти. На публичных экзекуциях присутствовали местные чиновники, племенные старейшины и богословы.

Главный судья одной из провинций Абдул Вахаб Захид сообщил, что 22 провинившихся местных жителя, в том числе три женщины, получили от 25 до 39 плетей по обвинениям в краже, супружеской измене и продаже наркотиков. В другой провинции порке подверглись семь мужчин и одна женщина, а претензии к ним были схожи — воровство и неверность в браке.

Лайф также писал, что в университетах Афганистана снова ввели раздельное обучение для девушек и юношей. Обучающиеся женского пола должны ходить на занятия в субботу, понедельник и среду, а мужского — в воскресенье, вторник и четверг.