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19 декабря, 07:56

В Афганистане талибы устроили публичную порку 30 наркоторговцам, изменникам и ворам

Представители движения "Талибан"* публично высекли плетьми 30 человек, в том числе женщин, в двух афганских провинциях. Об этом в понедельник сообщило РИА "Новости" со ссылкой на местные власти. На публичных экзекуциях присутствовали местные чиновники, племенные старейшины и богословы.

Главный судья одной из провинций Абдул Вахаб Захид сообщил, что 22 провинившихся местных жителя, в том числе три женщины, получили от 25 до 39 плетей по обвинениям в краже, супружеской измене и продаже наркотиков. В другой провинции порке подверглись семь мужчин и одна женщина, а претензии к ним были схожи — воровство и неверность в браке.

Напомним, что талибы не так давно вернули в практику такие наказания, как публичные забивания камнями, порку и ампутацию конечностей ворам. А на днях "Талибан" провёл в Афганистане казнь, которая стала первой с момента прихода движения к власти. К высшей мере был приговорён мужчина, которого обвиняли в убийстве.

Талибы вернули публичные казни, забивание камнями и порку в Афганистане

Талибы вернули публичные казни, забивание камнями и порку в Афганистане

Лайф также писал, что в университетах Афганистана снова ввели раздельное обучение для девушек и юношей. Обучающиеся женского пола должны ходить на занятия в субботу, понедельник и среду, а мужского — в воскресенье, вторник и четверг.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Марина Калегина

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