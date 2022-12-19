Посещение сауны защищает от развития Альцгеймера и слабоумия, заявили учёные

Cауна не только благоприятно влияет на состояние организма человека, помогает при стрессах и депрессии, но и снижает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом пишет Ferra.ru.

Учёные доказали, что под воздействием температуры выше 39 градусов по Цельсию у человека происходит активизация выброса определённых белков. Это приводит к тому, что клетки становятся более крепкими и гораздо устойчивее переносят стресс. Также белки напрямую оказывают влияние на мозговую деятельность, добавляет издание.

Так, например, улучшаются функции митохондрий — специфической части клетки, которая отвечает за выработку энергии. Опыты на мышах показали, что благодаря высоким температурам уменьшалась нейродегенерация. Более позднее исследование с участием двух тысяч здоровых людей подтвердило догадки учёных. Они сделали вывод, что посещение сауны как минимум два раза в неделю защищает от возможного развития болезни Альцгеймера, а также от слабоумия.