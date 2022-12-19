Кабмин утвердил порядок назначения единого социального пособия

Кабмин РФ утвердил порядок назначения единого социального пособия. С начала следующего года выплаты будут получать семьи с детьми, имеющие низкие доходы.

Оперативное совещание с вице-премьерами. Видео © Telegram / Правительство России

"С 1 января вводится единое пособие на детей и для беременных женщин. Новое пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей", — говорится в сообщении кабмина.

В том числе это касается выплат, которые предоставляются в связи с рождением либо усыновлением ребёнка до достижения трёх лет, а также на детей от трёх до семи и от восьми до 17 лет. Также выплаты назначаются беременным женщинам с низкими доходами, вставшим на учёт в ранние сроки (до 12 недель).

По словам Мишустина, в итоге поддержку получат родители, которые воспитывают порядка 10 миллионов детей.