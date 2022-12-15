На что можно потратить материнский капитал в 2023 году Какие выплаты будут положены по программе маткапитала, каковы новые условия и возможности для применения детских денег. 14 декабря, 23:40 Обложка © Shutterstock

В России объявлено об индексации в следующем году материнского (семейного) капитала на уровень фактической инфляции. Кроме того, помимо повышения размера госвыплат расширен перечень случаев, при которых материнский капитал может быть использован.

Размер маткапитала в 2023-м

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Согласно цифрам, которые заложены в бюджете Фонда пенсионного и социального страхования, в следующем году начисление маткапитала будет вестись по следующей шкале:

на первого ребёнка (дата рождения с 01.01.2020) — 589 500 рублей;

на второго ребёнка (если маткапитал на первого ребёнка ещё не выплачивался) — 779 000 рублей;

на второго ребёнка (если маткапитал на первого ребёнка уже получен) — 189 500 рублей;

на третьего или последующего ребёнка (если маткапитал не назначался) — 779 000 рублей.

При этом на материнский капитал имеют право: женщины, родившие или усыновившие второго или третьего ребёнка с 1 января 2007 года; женщины, родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 января 2020 года; мужчины — единственные усыновители второго и третьего ребёнка после 1 января 2007 года; мужчины, которые в одиночку усыновили первого ребёнка после 1 января 2020 года; отцы, оставшиеся единственным родителем ребёнка, рождённого после 1 января 2007 года.

Как получить маткапитал

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Материнский, или семейный капитал (МСК), — это деньги, которые государство выделяет по специальной программе для семей с маленькими детьми, чтобы стимулировать рост населения.

Право на материнский капитал подтверждается сертификатом. Полномочиями на его выдачу начиная с 2023 года наделён единый Фонд пенсионного и социального страхования (ФПСС). Сведения о рождении или усыновлении ребёнка поступят в фонд из загса автоматически, поэтому обращаться с заявлением на оформление документа о маткапитале не требуется. Данные об оформлении сертификата можно найти на "Госуслугах" в личном кабинете родителей либо в ФПСС.

Помимо материнского капитала, который выплачивается по федеральной программе, в ряде регионов дополнительно существуют их собственные программы. Но они действуют только на территории конкретного субъекта и на тех условиях, которые установлены нормативным актом региона. На сегодня регионального маткапитала нет в Москве, Московской, Астраханской, Новгородской, Пензенской, Омской областях, Пермском и Ставропольском краях, Крыму, Северной Осетии и Чеченской Республике.

Куда потратить материнский капитал в 2023 году

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По закону просто так получить материнский капитал наличными нельзя, но средства маткапитала можно использовать для:

полной или частичной оплаты покупки квартиры или дома за свои деньги или в ипотеку;

реконструкции или строительства дома, при этом допускается, чтобы строения были возведены как на землях для индивидуального жилищного строительства, так и на садовом участке, но помещение должно иметь статус жилого дома и быть пригодным для постоянного проживания.

— Некоторые граждане считают, что маткапитал можно реализовать при покупке любой недвижимости, лишь бы в состав собственников был включён ребёнок, на имя которого выдан сертификат. Но такое мнение ошибочно, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — На сегодня средствами материнского капитала нельзя оплачивать покупку апартаментов и земельного участка без жилого дома. Также маткапитал нельзя потратить на ремонт квартиры или покупку гаража.

А ещё закон позволяет использовать материнский капитал для оплаты образования ребёнка (как школьников, так и дошкольников); на оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью; на накопительную часть пенсии матери или ежемесячные выплаты на второго ребёнка до трёх лет.

Ряд региональных программ предусматривает возможность потратить средства маткапитала на приобретение автомобиля. Такие программы действуют, например, в Новосибирской, Тульской, Ленинградской, Ростовской и Самарской областях, в Камчатском крае и Республике Саха (Якутия). Но на федеральном уровне закон, позволяющий приобретать транспорт за счёт средств маткапитала, пока не принят, возможно, это произойдёт во второй половине 2023 года.

Как обналичить материнский капитал

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В настоящее время возможность получить часть суммы из средств маткапитала в виде наличных есть только у семей, которые официально признаны нуждающимися. С 2023 года ежемесячная выплата пособия за счёт средств материнского капитала станет доступна на первого и последующих детей, если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов в регионе.

Закон определяет, что эта выплата будет дополнительной к основному пособию, которое назначается из бюджета, если доход семьи не превышает прожиточного минимума.

Для справки: за 10 месяцев 2022 года с заявлениями на выдачу части суммы маткапитала наличными обратилось 295 200 россиян.

Считаете ли вы нужным выдавать средства маткапитала наличными? 0 Нет, эти средства должны идти только на строго определённые цели Да, в тех случаях, которые определят в законе Нужен индивидуальный подход в интересах ребёнка

Авторы Максим Греков