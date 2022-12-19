Самки этих акул предпочитают рожать в присутствии самцов, оставаясь девственницами
Journal of Fish Biology: Самки акул рожают в присутствии самцов, оставаясь девственницами
Известно, что самки рыб прибегают к однополому, или девственному, размножению только тогда, когда поблизости нет самца. Однако последнее исследование зебровых акул, которое провели американские учёные, показало обратное. Результаты работы опубликованы в научном журнале Journal of Fish Biology.
Исследователи провели работу, где изучали размножение зебровых акул, которые относятся к категории вымирающего вида. Анализ показал, что даже присутствие в одном аквариуме здоровых самцов не убеждает самку осуществить спаривание с ним. Вместо этого рыба выбирает девственный способ размножения.
Это подтвердило и ДНК маленьких акулят, которые появились в аквариуме несколько лет назад. Выяснилось, что у этих самок не было отца, а генетически они представляли почти точные копии матери. Почему самка акулы откладывает неоплодотворённые яйца вместо того, чтобы спариться с одним из двух находящихся рядом самцов, учёные определить не смогли.
А учёные из США выяснили, что самки рыб вида Астатотиляпия Бёртона поедают собственных детёнышей, чтобы облегчить материнство. Чтобы понять, что же всё-таки происходит с икрой, биологи в течение двух недель наблюдали за 31 самкой, которые держали во рту потомство, и 32 самками без выводка. К концу эксперимента у 29 рыб оказалось почти на 60% меньше детёнышей, чем ожидалось.
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