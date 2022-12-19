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19 декабря, 08:33

Российские банки обязаны к марту 2023 года внедрить оплату в Интернете по Mir Pay

Российские банки обязали внедрить оплату в Интернете по системе Mir Pay. Об этом в понедельник сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Там пояснили, что внедрение Mir Pay к марту 2023 года станет обязательным для всех кредитных организаций, участвующих в платёжной системе "Мир".

"Для реализации такой возможности участникам ПС "Мир" и торгово-сервисным предприятиям предоставляется необходимый комплект для разработки, который позволит осуществлять оплату с помощью сервиса", — сообщает НСПК.

Mir Pay — это специальное приложение от платёжной системы "Мир" для бесконтактной оплаты смартфоном. Оплачивать покупки с Mir Pay можно через любые терминалы, которые принимают бесконтактные карты "Мир". Доступно владельцам устройств на базе ОС Android (от версии 7.0 и выше), поддерживающих технологию NFC. Защита платёжных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности.

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Ранее сообщалось, что казахстанские банки получили разрешение на работу платёжной системы "Мир". Россияне, мигрировавшие в соседнюю страну, смогут совершать операции, которые обеспечивают их жизнедеятельность. Однако работа этих карт останется под особым контролем, чтобы не допустить их использования для обхода санкций против России. Кроме того, Москва и Каракас сейчас прорабатывают возможность использования карты "Мир" в Венесуэле. Идёт техническая интеграция с национальным банком этой страны.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Коньков

Марина Калегина

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