В Минобороны Украины исключили новую волну мобилизации после Нового года

Новая волна мобилизации на Украине пока не планируется. Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, отметив, что власти давно учли все факторы, влияющие на призыв дополнительных сил.

"Говорить, что после Нового года будет очередная волна [мобилизации], нельзя. <...> Сейчас мы работаем в соответствии с планом, и никаких волн не предвидится", — сказал он в ходе брифинга.