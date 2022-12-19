В Минобороны Украины исключили новую волну мобилизации после Нового года
Новая волна мобилизации на Украине пока не планируется. Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, отметив, что власти давно учли все факторы, влияющие на призыв дополнительных сил.
"Говорить, что после Нового года будет очередная волна [мобилизации], нельзя. <...> Сейчас мы работаем в соответствии с планом, и никаких волн не предвидится", — сказал он в ходе брифинга.
Кстати, ранее Лайф писал, что жители Украины создали на сайте президента страны Владимира Зеленского петицию с призывом отказаться от продления военного положения после 19 февраля следующего года. Для рассмотрения главой государства необходимо набрать 25 тысяч голосов.
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO