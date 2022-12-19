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19 декабря, 14:07

Более тысячи застрявших в Египте россиян вернули на родину

Минэкономразвития: Из Египта вывезли более тысячи застрявших там россиян

Из Египта вывезли уже более тысячи российских туристов. А тех, кого пока не удалось переправить обратно на родину, разместили в отелях и обеспечили всем необходимым, сообщил временный куратор туристической отрасли в Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором Tez Tour. По данным туроператора, уже более 1000 человек вывезено, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием", — сказал он в кулуарах Госдумы.

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Ранее Лайф писал, что для возвращения российских туристов из Египта потребуется около 15 вывозных рейсов. Все путешественники будут отправлены на родину в течение 18–21 декабря рейсами авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon. Вчера первый рейс авиакомпании Red Wings уже вылетел из Шарм-эш-Шейха, а сегодня самолёт с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву.

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Николь Вербер
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