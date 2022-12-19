Более тысячи застрявших в Египте россиян вернули на родину

Из Египта вывезли уже более тысячи российских туристов. А тех, кого пока не удалось переправить обратно на родину, разместили в отелях и обеспечили всем необходимым, сообщил временный куратор туристической отрасли в Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором Tez Tour. По данным туроператора, уже более 1000 человек вывезено, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием", — сказал он в кулуарах Госдумы.