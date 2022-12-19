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19 декабря, 14:01

Рэпер Macan стал артистом года по версии "VK Музыки"

Российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) назван артистом года по версии "VK Музыки", за этот год у него вышло шесть премьер, два фита и сингл "За всех". Об этом сообщает пресс-служба сервиса и отмечает, что новинки музыканта набрали свыше 700 миллионов прослушиваний.

Певица Anna Asti стала артисткой года, а её альбом оказался лидером в своей номинации. Соцсеть также определила победителей в категориях "Прорыв года" и "Группа года", ими названы Xcho и "Miyagi & Эндшпиль" соответственно.

Песня "Как ты там?" от исполнителя Kamazz неожиданно выбилась на первую строчку в "Треке года", фитом года зрители сочли "Платину" от Jakone и A.V.G. В номинации "Звёздный плейлист" пальму первенства взяли Gayazov$ Brother$, а "Русская кибернетика" — "Музыкальное сообщество года". "Панч 2022" принадлежит Bushido Zho.

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Vk / MACAN

Татьяна Миссуми

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