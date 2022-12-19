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19 декабря, 13:46

Женщина с самым большим ртом в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса

Американка вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за самого большого рта в мире

Американка попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря большому рту, куда она без труда поместила яблоко, апельсин, бургер. Видео необычного "таланта" 32-летней женщины публикуется в Сети.

Американка с большим ртом вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Видео © Instagram (соцсеть запрещена на территории России) / Guiness World Records

Саманта Рамсделл (Samantha Ramsdell) всегда знала о своей физиологической особенности, она легко выделялась на школьных фотографиях широкой белозубой улыбкой, приводит слова рекордсменки NDTV. Комплексов у неё никогда не было, девушка быстро научилась привлекать внимание публики размерами рта. Однако пользователи возмутились, что теперь талантом называют даже такое.

"Рекорды Гиннесса уже не имеют смысла. С каждым днём всё больше и больше абсурдных рекордов", — написал один из пользователей.

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Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена на территории России) / Guiness World Records

Татьяна Миссуми
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