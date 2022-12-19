Путин подписал распоряжение о выдаче героям СВО земельных участков в Крыму и Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей". Он рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя принять законодательные акты о бесплатной выдаче земельных участков героям СВО. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Льгота касается награждённых госнаградами за заслуги в спецоперации военных и семей погибших героев. Путин поручил кабмину обеспечить заключение между профильными структурами и властями Подмосковья, Крыма и Севастополя соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении земель бойцам. Данное распоряжение вступает в силу 19 декабря.