Путин подписал распоряжение о выдаче героям СВО земельных участков в Крыму и Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей". Он рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя принять законодательные акты о бесплатной выдаче земельных участков героям СВО. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
Льгота касается награждённых госнаградами за заслуги в спецоперации военных и семей погибших героев. Путин поручил кабмину обеспечить заключение между профильными структурами и властями Подмосковья, Крыма и Севастополя соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении земель бойцам. Данное распоряжение вступает в силу 19 декабря.
Ранее президент Владимир Путин подписал изменения в закон "О ветеранах". Согласно поправкам, добровольцы, участвующие в СВО, получают статус ветерана боевых действий.
ТАСС / Сергей Мальгавко