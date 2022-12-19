Кейт Уинслет ответила на обвинения в смерти Джека в "Титанике" из-за её лишнего веса

Британская актриса Кейт Уинслет ответила хейтерам, которые заявляли, что она виновата в гибели персонажа Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник". Звезда рассказала журналу The Hollywood Reporter, что некоторые зрители критиковали её за полноту: якобы если бы она была стройнее, то в известной сцене после кораблекрушения Джек "мог бы спастись", забравшись к ней на плот.

"Они [критики] были такими злыми. Я не была чертовски толстой. Если бы я могла повернуть время вспять, я бы ответила им по-другому. Я бы сказала журналистам: "Не смейте так со мной обращаться. Я молодая женщина, моё тело меняется, я его изучаю, я [ещё] глубоко не уверена в себе, я в ужасе. Не обостряйте эту ситуацию", — высказалась Уинслет.

Отвечая на вопрос, смогли бы герои фильма выжить вдвоём, она заявила: "Я, чёрт возьми, не знаю" и "Всё, что я могу вам сказать, — это то, что я плохо разбираюсь в воде и в том, как она себя ведёт".

"На самом деле я не верю, что мы бы выжили, если бы оба забрались на этот обломок двери. Да, он [Джек] мог бы там поместиться, но плот не удержался бы на плаву", — добавила Уинслет.