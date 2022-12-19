Захарова объяснила, кто ставит США и Россию на грань "прямого столкновения"

Недальновидная политика США стала причиной, по которой Москва и Вашингтон оказались на грани прямого столкновения, поэтому Россия призывает Белый дом "не раскручивать спираль опасной эскалации". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"После громкого фиаско в Афганистане Америка всё более втягивается в новый конфликт, не только поддерживая финансами и оружием неонацистский режим в Киеве, но и увеличивая своё военное присутствие на земле. Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения", — сказала она.

Её слова стали ответом пресс-секретарю госдепа Неду Прайсу о том, что Вашингтон якобы старался наладить отношения с Россией, а вина за неудачу в этом — действия Москвы. Захарова подчеркнула, что "именно стремление США сохранить во что бы то ни стало американскую гегемонию, игнорируя новые геополитические реалии, а также высокомерное нежелание вести серьёзный диалог о гарантиях безопасности привели к закономерному результату".

Представитель МИД РФ выразила надежду, что в Белом доме услышат Москву, но, по её убеждению, оснований для оптимизма пока нет.