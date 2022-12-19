Лукашенко и его сын Коля встретили Путина в аэропорту Минска с караваем
Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где его встретили белорусский коллега Александр Лукашенко со своим младшим сыном Николаем.
Александр Лукашенко с сыном Колей встретили Владимира Путина в аэропорту Минска с большим караваем. Видео © LIFE
По прибытии главу российского государства ждал тёплый и дружественный приём. Его встретили не только "хлебом и солью", но и настоящим караваем. Путин откусил небольшой кусок и приступил к приветствию всех присутствующих. Российский президент по-дружески обнял своего белорусского коллегу, после чего по-мужски пожал руку его сыну — Коле. Кстати, из аэропорта два президента поехали на одном "аурусе".
Как уже писал Лайф, Путин прибыл в Минск с однодневным рабочим визитом. В планах — встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая начнётся с беседы с участием членов правительств двух стран и министров. На повестке — наиболее актуальные вопросы белорусско-российской интеграции. После политики намерены продолжить переговоры в формате один на один.
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