Лукашенко и его сын Коля встретили Путина в аэропорту Минска с караваем

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где его встретили белорусский коллега Александр Лукашенко со своим младшим сыном Николаем.

Александр Лукашенко с сыном Колей встретили Владимира Путина в аэропорту Минска с большим караваем. Видео © LIFE

По прибытии главу российского государства ждал тёплый и дружественный приём. Его встретили не только "хлебом и солью", но и настоящим караваем. Путин откусил небольшой кусок и приступил к приветствию всех присутствующих. Российский президент по-дружески обнял своего белорусского коллегу, после чего по-мужски пожал руку его сыну — Коле. Кстати, из аэропорта два президента поехали на одном "аурусе".