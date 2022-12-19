Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 декабря, 12:12

Кремль назвал Белоруссию союзником номер один

Песков назвал Белоруссию союзником и партнёром номер один для России

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Белоруссию российским союзником номер один. По его словам, в вопросе интеграции государства предпринимают шаги, соответствующие их интересам без какого-либо принуждения.

"Именно с Белоруссией у нас наиболее продвинутый режим интеграции. Никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам наших народов и интересам нашего союзного государства", — сказал Песков журналистам.

Песков назвал глупыми утверждения о желании России втянуть Белоруссию в СВО

Песков назвал глупыми утверждения о желании России втянуть Белоруссию в СВО

Ранее Лайф писал о визите президента России Владимира Путина в Минск, где он встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств обсудят всю палитру двусторонних отношений и международные проблемы.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров