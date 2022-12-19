Кремль назвал Белоруссию союзником номер один
Песков назвал Белоруссию союзником и партнёром номер один для России
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Белоруссию российским союзником номер один. По его словам, в вопросе интеграции государства предпринимают шаги, соответствующие их интересам без какого-либо принуждения.
"Именно с Белоруссией у нас наиболее продвинутый режим интеграции. Никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам наших народов и интересам нашего союзного государства", — сказал Песков журналистам.
Ранее Лайф писал о визите президента России Владимира Путина в Минск, где он встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств обсудят всю палитру двусторонних отношений и международные проблемы.
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