Кремль назвал Белоруссию союзником номер один

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Белоруссию российским союзником номер один. По его словам, в вопросе интеграции государства предпринимают шаги, соответствующие их интересам без какого-либо принуждения.

"Именно с Белоруссией у нас наиболее продвинутый режим интеграции. Никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам наших народов и интересам нашего союзного государства", — сказал Песков журналистам.