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19 декабря, 12:08

Дрейк предсказал победу Аргентины на ЧМ и всё равно потерял $1 млн, теперь в Сети говорят о его "проклятье"

Дрейк поставил на победу Аргентины в финале ЧМ, но проиграл миллион долларов

<p>Дрейк. Обложка © ТАСС / AP / Nathan Denette</p>

Дрейк. Обложка © ТАСС / AP / Nathan Denette

Канадский рэпер Дрейк сделал ставку на победу Аргентины в финале чемпионата мира по футболу в Катаре и всё же умудрился проиграть миллион долларов из-за одной детали.

© Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / champagnepapi

© Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / champagnepapi

Музыкант мог стать богаче на 2,7 миллиона долларов, если бы аргентинская сборная победила в основное время игры. Однако команда обыграла соперников в дополнительное время, после серии пенальти. Теперь весь Интернет шутит над "счастливчиком".

"Проклятье" рэпера сработало против него", — пишут пользователи.

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Напомним, вчера сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.

Николь Вербер

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