Дрейк предсказал победу Аргентины на ЧМ и всё равно потерял $1 млн, теперь в Сети говорят о его "проклятье"
Дрейк поставил на победу Аргентины в финале ЧМ, но проиграл миллион долларов
Дрейк. Обложка © ТАСС / AP / Nathan Denette
Канадский рэпер Дрейк сделал ставку на победу Аргентины в финале чемпионата мира по футболу в Катаре и всё же умудрился проиграть миллион долларов из-за одной детали.
© Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / champagnepapi
Музыкант мог стать богаче на 2,7 миллиона долларов, если бы аргентинская сборная победила в основное время игры. Однако команда обыграла соперников в дополнительное время, после серии пенальти. Теперь весь Интернет шутит над "счастливчиком".
"Проклятье" рэпера сработало против него", — пишут пользователи.
Напомним, вчера сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.