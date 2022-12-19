Дрейк предсказал победу Аргентины на ЧМ и всё равно потерял $1 млн, теперь в Сети говорят о его "проклятье"

Канадский рэпер Дрейк сделал ставку на победу Аргентины в финале чемпионата мира по футболу в Катаре и всё же умудрился проиграть миллион долларов из-за одной детали.

Музыкант мог стать богаче на 2,7 миллиона долларов, если бы аргентинская сборная победила в основное время игры. Однако команда обыграла соперников в дополнительное время, после серии пенальти. Теперь весь Интернет шутит над "счастливчиком".