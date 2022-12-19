Песков назвал глупыми утверждения о желании России втянуть Белоруссию в СВО

Целью поездки президента России Владимира Путина в Белоруссию не является решение вопроса о вступлении второй страны в спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подобные утверждения, по его словам, являются "глупыми и безосновательными".

Песков рассказал о причине визита Путина в Белоруссию. Видео © LIFE

"Белоруссия является союзником и партнёром номер один для Российской Федерации. Именно с Белоруссией у нас наиболее продвинутый режим интеграции. Поэтому никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам наших народов и Союзного государства", — рассказал он журналистам.