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19 декабря, 12:07

Песков назвал глупыми утверждения о желании России втянуть Белоруссию в СВО

Целью поездки президента России Владимира Путина в Белоруссию не является решение вопроса о вступлении второй страны в спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подобные утверждения, по его словам, являются "глупыми и безосновательными".

Песков рассказал о причине визита Путина в Белоруссию. Видео © LIFE

"Белоруссия является союзником и партнёром номер один для Российской Федерации. Именно с Белоруссией у нас наиболее продвинутый режим интеграции. Поэтому никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам наших народов и Союзного государства", рассказал он журналистам.

Песков: В Кремле с большим интересом ознакомятся со статьёй Киссинджера об РФ и Украине

Песков: В Кремле с большим интересом ознакомятся со статьёй Киссинджера об РФ и Украине

Лайф писал о повестке встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. По словам Дмитрия Пескова, лидеры обсудят всю палитру двусторонних отношений и международные проблемы.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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