Песков назвал глупыми утверждения о желании России втянуть Белоруссию в СВО
Целью поездки президента России Владимира Путина в Белоруссию не является решение вопроса о вступлении второй страны в спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подобные утверждения, по его словам, являются "глупыми и безосновательными".
Песков рассказал о причине визита Путина в Белоруссию. Видео © LIFE
"Белоруссия является союзником и партнёром номер один для Российской Федерации. Именно с Белоруссией у нас наиболее продвинутый режим интеграции. Поэтому никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам наших народов и Союзного государства", — рассказал он журналистам.
Лайф писал о повестке встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. По словам Дмитрия Пескова, лидеры обсудят всю палитру двусторонних отношений и международные проблемы.
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