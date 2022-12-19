Названы 4 самых низкокалорийных алкогольных напитка

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Лайфом рассказала, какие напитки наименее вредны для фигуры. По словам эксперта, их калорийность зависит от содержания этилового спирта и крепости. Так, один грамм содержит семь килокалорий, что даже больше, чем в сахаре.

"Если мы смотрим на пиво, меньше градусов, как правило, в светлом пиве, которое и будет менее калорийным. Сухое вино тоже не такое крепкое. Соответственно, оно тоже будет не очень много иметь килокалорий", — пояснила врач.

Кстати, если алкоголь разбавить соком без сахара, например томатным, и сделать коктейль "Кровавая Мэри", соответственно, тоже получится низкокалорийный напиток. Кроме того, можно обратить внимание на сидр — напиток из яблок, если туда не добавляется сахар.

Однако одного подсчёта калорий недостаточно. Некоторые люди пьют много низкокалорийного пива, при этом имея так называемый пивной живот, не отличаются худобой и стройностью. Когда человек пьёт пиво, ему всегда хочется чем-то закусить, потому что алкоголь вызывает аппетит. И закуски в этом случае не такие, как под белое сухое вино: устрицы, морепродукты или салаты. В основном любители пива предпочитают свиные ушки, рёбрышки, солёные орешки и прочее.

"Ещё нужно учитывать, что есть достаточно высокий гликемический индекс у тех или иных напитков, которые провоцируют или не провоцируют выброс инсулина. В общем, всё это нужно учитывать", — отметила диетолог.

Кроме того, она указала на интересный факт о любителях выпить. С одной стороны, калории в спирте не несут в себе никакой пищевой ценности, однако зачастую гедонисты отличаются излишней полнотой. В то же время есть и откровенные алкоголики, которые выглядят достаточно худыми.

"Когда алкоголь попадает в наш организм, то он старается скорее переработать его и вся остальная еда просто ждёт своего часа, дольше находится в ЖКТ. Организм из неё забирает больше питательных веществ, и человек больше поправляется", — объяснила Соломатина.

Если человек пьёт только водку или любой крепкий напиток, где много этилового спирта, то, по сути, он потребляет много энергии, но она не идёт в жир, поскольку переваривать там нечего.

"Если бы к этому алкоголю мы добавляли еду, то что-то бы откладывалось. Конечно, питаться одним алкоголем, чтобы похудеть, — идея очень плохая", — заключила врач.