Казакова позитивно оценила съезд Российского движения детей и молодёжи

Дети — участники съезда Российского движения детей и молодёжи — сегодня выбирают те ключевые ценности, которые объединяют всех граждан РФ. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по просвещению, координатор направления Народной программы "Единой России" "Современное образование и передовая наука" Ольга Казакова.

Первый съезд "Движения первых". Видео © LIFE

"Ценности, за которые голосовали дети – участники съезда Российского движения детей и молодёжи, ещё раз подтверждают преемственность поколений в нашей стране. Добро, семья, дружба, служение Родине, труд, наша славная история — это то, что объединяет всех граждан страны", — сказала Казакова в беседе с Лайфом.

По её оценке, представители молодёжи своими неравнодушием, активностью, несмотря на юный возраст, "уже сегодня доказывают, что являются достойными сыновьями и дочерьми своего Отечества", и взрослые в свою очередь помогут им во всех начинаниях.