"Будущее страны в надёжных руках": Бутина оценила перспективы нового движения детей и молодёжи
Бутина оценила I съезд РДДМ и назвала участников партнёрами в развитии страны
Депутат Госдумы Мария Бутина назвала отличной инициативой Российское движение детей и молодёжи, а его участников "полноправными партнёрами и коллегами в построении благополучия страны".
"Для меня высказывание "молодёжь уже не та" было ошибочным в любую эпоху. Новое поколение всегда "то", зачастую лучше и быстрее. Но именно сегодня от старших зависит, как юные сердца будут видеть и строить будущее России", — сказала она, комментируя Лайфу первый съезд организации.
Парламентарий призвала всех взрослых оказать "содействие в воспитании и профессиональной ориентации детей и молодёжи, воплотить в жизнь возможности для их всестороннего развития и самореализации". Что посеешь, то и пожнёшь, напомнила она.
"РДДМ — отличная инициатива, это сработает. Новые поколения России объединяются, чтобы созидать. Будущее страны в надёжных руках", — заключила Бутина.
Ранее сообщалось, что российское движение детей и молодёжи получило название "Движение первых". Этот вариант был одобрен большинством проголосовавших в рамках пленарного заседания "Мир детства — мир будущего" на первом съезде.
ТАСС / Антон Новодережкин