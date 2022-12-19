"Будущее страны в надёжных руках": Бутина оценила перспективы нового движения детей и молодёжи

Депутат Госдумы Мария Бутина назвала отличной инициативой Российское движение детей и молодёжи, а его участников "полноправными партнёрами и коллегами в построении благополучия страны".

"Для меня высказывание "молодёжь уже не та" было ошибочным в любую эпоху. Новое поколение всегда "то", зачастую лучше и быстрее. Но именно сегодня от старших зависит, как юные сердца будут видеть и строить будущее России", — сказала она, комментируя Лайфу первый съезд организации.

Парламентарий призвала всех взрослых оказать "содействие в воспитании и профессиональной ориентации детей и молодёжи, воплотить в жизнь возможности для их всестороннего развития и самореализации". Что посеешь, то и пожнёшь, напомнила она.

"РДДМ — отличная инициатива, это сработает. Новые поколения России объединяются, чтобы созидать. Будущее страны в надёжных руках", — заключила Бутина.