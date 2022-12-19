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19 декабря, 10:24

"Будущее страны в надёжных руках": Бутина оценила перспективы нового движения детей и молодёжи

Бутина оценила I съезд РДДМ и назвала участников партнёрами в развитии страны

Депутат Госдумы Мария Бутина назвала отличной инициативой Российское движение детей и молодёжи, а его участников "полноправными партнёрами и коллегами в построении благополучия страны".

"Для меня высказывание "молодёжь уже не та" было ошибочным в любую эпоху. Новое поколение всегда "то", зачастую лучше и быстрее. Но именно сегодня от старших зависит, как юные сердца будут видеть и строить будущее России", сказала она, комментируя Лайфу первый съезд организации.

Парламентарий призвала всех взрослых оказать "содействие в воспитании и профессиональной ориентации детей и молодёжи, воплотить в жизнь возможности для их всестороннего развития и самореализации". Что посеешь, то и пожнёшь, напомнила она.

"РДДМ — отличная инициатива, это сработает. Новые поколения России объединяются, чтобы созидать. Будущее страны в надёжных руках", заключила Бутина.

Путин обратился к участникам первого съезда Российского движения детей и молодёжи

Путин обратился к участникам первого съезда Российского движения детей и молодёжи

Ранее сообщалось, что российское движение детей и молодёжи получило название "Движение первых". Этот вариант был одобрен большинством проголосовавших в рамках пленарного заседания "Мир детства — мир будущего" на первом съезде.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Ольга Годуненко

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