Главной целью создания "Движения первых" назвали укрепление связи между поколениями

Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Владимир Лукушин назвал создание Российского движения детей и молодёжи, которое получило название "Движение первых", важным шагом к установлению прочных связей между поколениями.

"Объединение под одним крылом государственных и общественных организаций в сфере молодёжной политики делает движение по-настоящему масштабным и влиятельным, но что более важно — привлекательным", — отметил он в беседе с Лайфом.

По словам Лукушина, именно способность говорить с подрастающим поколением на понятном языке, уважать юных граждан нашей страны и разделять общие принципы любви к Родине, исторической правды, гуманизма, справедливости и взаимной ответственности формирует новое молодёжное движение.

Наш собеседник также оценил и перспективы "Движения первых", которые, по его мнению, действительно самые широкие. Они определяются в первую очередь сильнейшей ценностной основой, которой явно не хватало многим молодёжным проектам и инициативам, отметил политолог.

"Декларация РДДМ является фактически связующим звеном между поколениями россиян и определяет нацеленность государства на достижение межпоколенческого согласия, поэтому представленные в декларации положения понятны как молодым людям, так и их родителям. Самое главное, что в этом нет никакого противоречия", — подчеркнул наш собеседник.

По его словам, гражданственность, патриотизм и созидание становятся понятными категориями для современной молодёжи, которые находят у неё сильнейший отклик. Причём в последнее время это становится всё более заметным. В современных условиях, когда на российскую молодёжь оказывается беспрецедентное внешнее давление, довольно сложно представить иной путь развития молодёжной политики, который был бы оторван от ценностных и мировоззренческих основ российского общества и государства, заключил эксперт.