Главной целью создания "Движения первых" назвали укрепление связи между поколениями
Политолог Лукушин назвал целью создания "Движения первых" укрепление связи между поколениями
Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Владимир Лукушин назвал создание Российского движения детей и молодёжи, которое получило название "Движение первых", важным шагом к установлению прочных связей между поколениями.
"Объединение под одним крылом государственных и общественных организаций в сфере молодёжной политики делает движение по-настоящему масштабным и влиятельным, но что более важно — привлекательным", — отметил он в беседе с Лайфом.
По словам Лукушина, именно способность говорить с подрастающим поколением на понятном языке, уважать юных граждан нашей страны и разделять общие принципы любви к Родине, исторической правды, гуманизма, справедливости и взаимной ответственности формирует новое молодёжное движение.
Наш собеседник также оценил и перспективы "Движения первых", которые, по его мнению, действительно самые широкие. Они определяются в первую очередь сильнейшей ценностной основой, которой явно не хватало многим молодёжным проектам и инициативам, отметил политолог.
"Декларация РДДМ является фактически связующим звеном между поколениями россиян и определяет нацеленность государства на достижение межпоколенческого согласия, поэтому представленные в декларации положения понятны как молодым людям, так и их родителям. Самое главное, что в этом нет никакого противоречия", — подчеркнул наш собеседник.
По его словам, гражданственность, патриотизм и созидание становятся понятными категориями для современной молодёжи, которые находят у неё сильнейший отклик. Причём в последнее время это становится всё более заметным. В современных условиях, когда на российскую молодёжь оказывается беспрецедентное внешнее давление, довольно сложно представить иной путь развития молодёжной политики, который был бы оторван от ценностных и мировоззренческих основ российского общества и государства, заключил эксперт.
Напомним, в Москве с 18 по 20 декабря проходит первый съезд российского движения детей и молодёжи. Он открылся под лозунгом "Мир детства = мир будущего". По итогам первого дня молодёжное объединение получило название "Движение первых". Этот вариант был одобрен большинством проголосовавших в рамках пленарного заседания съезда.