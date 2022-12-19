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19 декабря, 10:05

Минцифры опровергло сведения об утечке данных пользователей "Госуслуг"

Глава Минцифры Максут Шадаев опроверг сведения о якобы утечке данных пользователей "Госуслуг". По его словам, в Сети распространяется старая база "Почты России", которая попала к мошенникам ещё летом.

"Это опять база "Почты России". Та утечка, которая уже четвёртый раз публикуется под видом утечки "Госуслуг". Это просто компиляция, они (мошенники. — Прим. Лайфа) каждый раз берут эту историю", пояснил министр.

Речь идёт об очередном вбросе украинских хакеров, которые ранее похвастались в телеграм-каналах, что украли сведения из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) "Госуслуг". Опубликованные данные включают в себя ФИО, адреса электронной почты, паспортные данные, а также ИНН, телефоны, даты рождения и адреса юзеров. Шадаев напомнил, что "Почта России" уже объясняла, что летом у её подрядчика произошла утечка из базы данных. Но слив тогда не коснулся банковских сведений.

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Ранее сообщалось, что в России введут наказание за утечку биометрических данных, а также их принудительный сбор. Вызвавший большой резонанс законопроект о биометрии был существенно изменён. В частности, из него были исключены неоднозначные толкования и спорные моменты.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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