Минцифры опровергло сведения об утечке данных пользователей "Госуслуг"

Глава Минцифры Максут Шадаев опроверг сведения о якобы утечке данных пользователей "Госуслуг". По его словам, в Сети распространяется старая база "Почты России", которая попала к мошенникам ещё летом.

"Это опять база "Почты России". Та утечка, которая уже четвёртый раз публикуется под видом утечки "Госуслуг". Это просто компиляция, они (мошенники. — Прим. Лайфа) каждый раз берут эту историю", — пояснил министр.

Речь идёт об очередном вбросе украинских хакеров, которые ранее похвастались в телеграм-каналах, что украли сведения из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) "Госуслуг". Опубликованные данные включают в себя ФИО, адреса электронной почты, паспортные данные, а также ИНН, телефоны, даты рождения и адреса юзеров. Шадаев напомнил, что "Почта России" уже объясняла, что летом у её подрядчика произошла утечка из базы данных. Но слив тогда не коснулся банковских сведений.