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19 декабря, 09:59

Москвичам рассказали, когда начнут таять огромные сугробы на улицах

Научрук Гидрометцентра Вильфанд: Сугробы в Москве начнут таять с четверга

<p>Обложка © АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей</p>

Обложка © АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей

Выпавший на минувших выходных снег в Москве начнёт таять с середины недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, уже к субботе воздух в столице прогреется до плюсовых значений.

"К вечеру, особенно к полуночи, то есть уже в четверг, температура будет приближаться к нулевой отметке за счёт перемещения тёплых воздушных масс. Это приведёт к тому, что в четверг температурный фон повысится, ночью и днём будет температура около нуля — от минус трёх до плюс трёх градусов", — сказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

Специалист предупредил, что с четверга осадки в Москве будут выпадать в виде мокрого снега и дождя, а температура воздуха в субботу может превысить четыре градуса выше нуля. Всё это приведёт к обильному таянию сугробов. При этом, как подчеркнул Вильфанд, снег не растает очень быстро, ведь после мощных снегопадов на улицах столицы его количество больше обычного.

Высота сугробов в Москве побила рекорд 81-летней давности

Высота сугробов в Москве побила рекорд 81-летней давности

Накануне сообщалось, что Москву и область вновь накрыл сильнейший снегопад. Лайф публиковал видео последствий снежного коллапса. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за минувшие сутки в Москве выпало 30%, а в Подмосковье — 50% месячной нормы осадков. По его словам, "февральские сугробы" в столице побили рекорд 1989 года.

Максим Плетнёв

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