Москвичам рассказали, когда начнут таять огромные сугробы на улицах

Выпавший на минувших выходных снег в Москве начнёт таять с середины недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, уже к субботе воздух в столице прогреется до плюсовых значений.

"К вечеру, особенно к полуночи, то есть уже в четверг, температура будет приближаться к нулевой отметке за счёт перемещения тёплых воздушных масс. Это приведёт к тому, что в четверг температурный фон повысится, ночью и днём будет температура около нуля — от минус трёх до плюс трёх градусов", — сказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости".