Москвичам рассказали, когда начнут таять огромные сугробы на улицах
Научрук Гидрометцентра Вильфанд: Сугробы в Москве начнут таять с четверга
Обложка © АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей
Выпавший на минувших выходных снег в Москве начнёт таять с середины недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, уже к субботе воздух в столице прогреется до плюсовых значений.
"К вечеру, особенно к полуночи, то есть уже в четверг, температура будет приближаться к нулевой отметке за счёт перемещения тёплых воздушных масс. Это приведёт к тому, что в четверг температурный фон повысится, ночью и днём будет температура около нуля — от минус трёх до плюс трёх градусов", — сказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости".
Специалист предупредил, что с четверга осадки в Москве будут выпадать в виде мокрого снега и дождя, а температура воздуха в субботу может превысить четыре градуса выше нуля. Всё это приведёт к обильному таянию сугробов. При этом, как подчеркнул Вильфанд, снег не растает очень быстро, ведь после мощных снегопадов на улицах столицы его количество больше обычного.
Накануне сообщалось, что Москву и область вновь накрыл сильнейший снегопад. Лайф публиковал видео последствий снежного коллапса. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за минувшие сутки в Москве выпало 30%, а в Подмосковье — 50% месячной нормы осадков. По его словам, "февральские сугробы" в столице побили рекорд 1989 года.